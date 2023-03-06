"Бавовна" не покидає Росію: у Курській та Бєлгородській областях чують вибухи

Весна для росіян почалась з цвітіння "бавовни". Протягом тижня на території Росії фіксували вибухи та пожежі.

Про чергову порцію "бавовни" повідомили в російських телеграм-каналах. Близько 10:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи у Брянській та Бєлгородській областях, передає 24 Канал.

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Деталі вибухів

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонної території у Хомутівському районі. Як наслідок – жителі села Іскра залишились без світла.

Бумеранг, який запустила Росія, повернувся. Жителям села Білянка на Бєлгородщині приходять оповіщення про обстріл від надзвичайників. Однак влада Бєлгорода поки не коментувала цю ситуацію.

Варто зазначити, що це вже друга "бавовна" на Бєлгородщині за день. Вранці у ворожих ЗМІ повідомили про вибухи у Новому Осколі. Пропагандисти заявляють, що російській повітряній обороні начебто вдалось збити аж "три українські ракети".

Існує також інформація, що уламки повітряних цілей пошкодили будинки, лінії електропередач та травмували громадянина Росії.

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