Виконують завдання і поповнюють обмінний фонд: Сухопутні війська показали відео з Курщини
Джерело:Олександр Павлюк
У Курській області тривають бої між українськими воїнами та російськими загарбниками. Зокрема, підрозділи Сухопутних військ ЗСУ успішно виконують поставлені завдання.
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України вранці 19 серпня наголосив на роботі військових. Олександр Павлюк поширив кадри 22 ОМБр, що підтверджують успішне ураження ворога.
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Робота українського війська на Курщині
За словами генерал-лейтенанта, українська армія не припиняє поповнювати обмінний фонд полоненими росіянами.
Продовжуємо поповнювати обмінний фонд, що дозволить швидше повернути наших хлопців і дівчат з полону.
На ролику 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, поширеному Павлюком, видно танки та бронетехніку українських військових.
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Детальніше про ситуацію
- Від початку прориву кордону в Курській області 6 серпня українським військовим вдалось знищити три мости через Сейм та суттєво повнити обмінний фонд ворожими бійцями.
- Відомо, що ЗСУ контролюють більш як 100 населених пунктів. Аналітики писали, що наші воїни захопили Троїцьке – це на південь від Кореневого і приблизно за два кілометри від кордону.
- Крім того, як зазначали в Інституті вивчення війни, бійці Сил оборони України просунулися до Семенівки. Це на північ від Суджі й приблизно за 24 кілометри від кордону.