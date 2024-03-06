Атака безпілотниками гірничо-збагачувального комбінату у Курську – операція розвідки, – джерела

Вкрай неспокійно було для росіян 6 березня. Відомо, що вдруге за ранок у Курській області безпілотник атакував гірничо-збагачувальний комбінат.

Джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони 24 Каналу повідомило, що це операція української розвідки.

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Що відомо про атаку Курська

Отже, зранку у Курській області було вкрай непокійно. Відомо, що внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території гірничо-збагачувального комбінату імені А. В. Варичева у Залізногірську.

Власне, упродовж ранку 6 березня у Курській області двічі нарікали на те, що регіон під атакою безпілотників.

Звернімо увагу, що губернатор у Курській області Старовойт писав, що спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів. За даними ж ЗМІ, безпілотник влучив прямісінько у резервуар з паливом.

Згодом журналісти уточнили, що під атаку безпілотників потрапив Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську. І що БпЛА поцілив у резервуар, розташований на території підприємства. На місці пожежники намагалися ліквідувати пожежу.

Ще за кілька годин російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що безпілотник буцімто знову влучив у Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат імені А.В. Варичева у Залізногірську.