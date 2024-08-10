Це нова сторінка в історії воєн, – експерт про збиття вертольотів дронами СБУ у Курській області

Збиття двох російських вертольотів FPV-дронами в Курській області – це нова сторінка в історії війни. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт зазначає, що збиття вертольотів відбулося завдяки технологічним інноваціям, які застосувала СБУ.

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У чому феномен збиття вертольота у Курській області

Мова йде про високий рівень військового менеджменту. Для знищення російської техніки Служба використовує повітряні та морські дрони, які є власними розробками. Десятки проведених спецоперацій мають значний вплив на хід війни. Однак найголовніше в успіху спецоперацій – професіонали. Люди – ось найцінніший ресурс цієї війни, і бачу, що у відомстві Малюка це добре розуміють,

– підкреслює Голобуцький.

Окремо експерт зупиняється на вартості підбитої техніки. Він зазначає, що вартість збитого російського вертольота – більш як 18 мільйонів доларів США, що в тисячі разів більше вартості дрона, який його збив.

"А я нагадаю, що бійцями Служби вже знищено більше тисячі танків, а також БТРи, артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. Загалом, техніка ворога, яку підбили підрозділи Служби, коштує мільярди доларів", – акцентує політолог.

Голобуцький резюмував, що унікальні кадри збиття вертольотів FPV-дронами СБУ вже облетіли світ. А українцям залишається слідкувати за подіями в Курській області та чекати нових успішних випадків демілітаризації ворога на його території.

Нагадаємо раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ зуміли за допомогою FPV-дронів збити 2 російські гелікоптери Мі-28.