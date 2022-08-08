Friendly fire або курські партизани: у росії обстріляли аеродром далеко від кордону

росіяни скаржаться, що під обстріл потрапив військовий аеродром у курській області. Від нього до кордону з Україною аж 115 кілометрів. Місцеві ЗМІ стверджують, що гатили з мінометів з найближчого села.

Про черговий "інцидент" у курській області розповів громадський активіст Сергій Стерненко. Він назвав це "веселою новиною"

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Аеродром, який обстріляли, у глибокому тилу

губернатор курської області роман старовойт традиційно запевнив, що ані руйнувань, ані постраждалих внаслідок "інциденту" 6 серпня немає. По летовищу, за попередньою інформацією, працювали з мінометів, отож закидати звинуваченнями українських військових не вийшло.

російська влада каже, що працювала ДРГ

Тому офіційну версію оголосили таку: це – робота ДРГ, яка начебто гатила по військовому аеродрому з селища Підлісний, яке розташоване за кілометр. ЗМІ пишуть, що невідомих стрільців ще не знайшли. старовойт, натомість, заявляє, що "спробу диверсії рішуче зупинили".

Це означає, що, або у тилу ворога на його ж території діяла ДРГ, яка підійшла до аеродрому із мінометом. Що дуже добре показує, які клоуни на росії охороняють кордон. Або росіяни знову обстріляли самі себе, як бувало вже не раз,

– зробив висновок Стерненко.



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