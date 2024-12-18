ЗСУ виконують на Курщині 2 завдання: як це допомагає нашим силам на інших гарячих напрямках

Україна, за даними західних ЗМІ, втратила близько 50% територій, які контролювала в Курській області. Росія нібито на цій ділянці фронту має перевагу в усьому. Водночас ЗСУ продовжують виконувати поставлені командуванням завдання на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан, зазначивши, що не коректно говорити про нібито втрачені українськими силами території в Курській області. Україна здійснює там дії, які відповідають певному плану.

До теми Солдати КНДР штурмують на Курщині, ворог обходить Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

70 тисяч росіян не з'явились на інших напрямках

"Перед українськими військовими не стояло завдання захоплення російської території і зараз не стоїть. Перше завдання, яке там виконується, – створення буферної демілітаризованої зони", – пояснив військовий експерт.

Росіяни, за його словами, ще додали денацифікацію – тільки вже їхню. Адже вони самі ліквідують всю інфраструктуру в цій зоні авіаційними бомбами, артилерією та далекобійними засобами ураження.

Ця буферна зона на глибину приблизно 30 кілометрів створюється зусиллями обох армій. А далі – ухвалення рішення щодо пересування вздовж лінії кордону і утворення транскордонної області з боку Росії, починаючи від Білорусі і закінчуючи річкою Оскіл,

– пояснив він.

Важливо! Головнокомандувач Олександр Сирський заявив 17 грудня, що росіяни значною мірою активізувалися на території Курщини, де вони вже "третю добу" наступають. За його словами, вони залучають в боях підрозділи армії КНДР, які зазнають великих втрат.

Також у Курській області виконується друге завдання. Росіяни там збільшили щільність військ і проводять наступальні дії – це і була мета ЗСУ, коли вони заходили на Курщину.

Потрібно було змусити російське військово-політичне керівництво перекинути на цей напрямок десятки тисяч військових, які не мали потрапити на Східний фронт чи були звідти зняті,

– відзначив полковник ЗСУ в запасі.

Зараз українській війська, за його словами, зв'язали боями на Курщині понад 50 тисяч окупантів і 20 тисяч вже відмінусовали. Ці 70 тисяч росіян не з'явились на Донецькому фронті, а це означає, що українські сили змогли стримати ворога в районі Покровська, Курахового та Великої Новосілки. В іншому випадку окупанти вже були б в Павлограді.

Залежить від рішення Росії

"Далі цей напрямок українське командування може підсилити резервами, які, на думку росіян могли наступати на Брянщину. І вже з Курщини вони можуть піти у Брянську або Бєлгородську області – знову ж таки уздовж кордону, який протягнувся на 600 кілометрів", – припустив він.

Важливо, щоб там була створена зона безпеки, де б не було жодних військових об'єктів.

Все буде залежати від рішення, яке ухвалить Росія. Якщо вона зупинить наступ на Сході і перекинуть 50 тисяч резервів на Курщину, тоді ЗСУ можуть відійти на Бєлгородщину або на територію України. Проте це також буде виконання нашого завдання,

– підкреслив Роман Світан.

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов повідомив про запеклі бої, що тривають на Курщині, яких не було за весь час війни. Росіяни, за його словами, перекинули у Курську область, імовірно, 76 десантно-штурмову дивізію із Запорізького напрямку, яка раніше воювала на Херсонщині.