"Бабовна" розквітла у Курській області на великому склад: окупанти бідкаються про дрон

У російській Курській області посеред ночі розквітла "бавовна". Російське МНС розповіло, що нібито пожежа спалахнула на складі з пухом в Курську.

За даними окупантів, пожежа масштабна – площа загоряння орієнтовно 2 тисячі кілометрів квадратних. У телеграм-каналі SHOT написали, що горить склад текстильного підприємства "Бел-Поль", пише 24 Канал.

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Що відбувається в Курській області

Площа загоряння близько 2000 квадратів. У гасінні залучили понад 40 осіб та 10 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила,

– написали у ворожому міністерстві.

Там також оприлюднили відео загоряння та уточнили згодом, що нібито локалізували пожежу.

Росіяни гасять пожежу в Курську: дивіться відео

Російські телеграм-канали написали про нібито велику "бавовну" перед пожежею.

"За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красникове Курської області, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Бел-Поль", – заявили в телеграм-каналі "База".

За їхніми даними, нібито горіли дві будівлі та пожежа перекинулась на склад. Проте росіяни не зазначили, що це за безпілотники та чому вони атакують Курську область.

Потужна пожежа в Курській області: дивіться відео

Окрім того, росіяни опублікували відео, на якому нібито видно "спалах" після якого і спалахнула пожежа. Згідно з даними камер спостереження, він трапився орієнтовно о 2:14 16 червня.

"Бавовна" в Курській області: дивіться на ймовірний момент вибуху