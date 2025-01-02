Покарані за зухвальство: на Курщині між захисниками і окупантами розгорівся піхотний бій

Росіяни відчайдушно намагаються витіснити українські сили із території Курської області. Не здатні впоратися самотужки, вони залучили до цієї справи і солдатів з КНДР. Хоча ворогові вдалося повернути значну частину раніше контрольованою Україною території, остаточно вибити захисників до інавгурації Трампа буде непросто.

Навіть очільник Кремля під час пресконференції не зміг точно сказати, скільки часу знадобиться росіянам, аби відновити контроль над усією Курщиною. Плацдарм на території Росії українці тримають вже 5 місяців, передає 24 Канал із посиланням на першу танкову окрему Сівеську бригаду.

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Запеклий бій на Курщині

Так, у танковій Сіверській бригаді розповіли, що нещодавно противник силами двох відділень насмілилася сунутися у смугу відповідальності наших оборонців.

Хоч гості і непрохані, нам для них снарядів не шкода. Ділимося кадрами піхотного бою бійців стрілецького батальйону за підтримки танка,

– заявили військові.

Стрілецький бій між загарбниками та захисниками: дивіться відео

Нещодавно стало відомо про звільнення селища на Курщині. Його росіяни утримували спільно із північнокорейськими солдатами. Крім того, головком Сирський у перший день Нового року прибув до Курської області, де нагородив мужніх бійців. За його словами, втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.