Операція Сил оборони в Курській області Росії триває. Західні журналісти припустили, чому наші захисники опинились під загрозою оточення.

Після того, як США припинили обмін розвідданими, українські війська в Курській області опинилися під загрозою оточення. Це ускладнило прогнозування атак і координацію оборони. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Росіяни перетнули кордон із Сумською областю

Десять тисяч українських солдатів опинилися під загрозою оточення. Це сталось після того, як російські війська прорвали лінію фронту та просунулися вздовж ключової лінії постачання з двох напрямків.

Ворожі військові просунулися в районі Суджі. Вони заглибились на 11 кілометрів на територію Росії та перетнули кордон із Сумською областю України з півночі.

У виданні також відзначили, що значна кількість військ КНДР була залучена до наступу, щоб відрізати українських солдатів. Також використовували БпЛА для порушення ланцюгів постачання та логістики Києва.

За словами молодшого сержанта, Україна розглядає можливість виведення військ із Курської області, щоб уникнути подальших втрат.

Ми хочемо уникнути втрат. Загроза оточення реальна,

– заявив він.

Єдина українська дорога до Суджі тепер під вогневим контролем російських БпЛА. Це може значно ускладнити процес відходу військ.

Станом на березень 2025 року операція в Курській області триває. Вона розпочалась в серпні 2024 року.

Ворожі мілблогери також стверджували, що їхні війська захопили Миколаївку та Вікторівку та наступали в районі Малої Локні, а також просунулися в районі Курилівки та Гуєвого, але ці заяви неможливо підтвердити.