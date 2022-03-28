В Курській області зараз більше техніки, ніж було 24 лютого, – Макарук

Росія продовжує перегруповувати війська та накопичувати застарілу техніку. Наразі в Курській області, яка розташована біля українського кордону, налічується більше техніки, ніж було 24 лютого.

Про це заявив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наразі на території Курської області фіксується величезне скупчення нової техніки, яку забрали зі складів.

Про її стан і боєздатність важко щось сказати. Але кількість техніки величезна – більше, ніж було станом на 24 лютого,

– наголосив речник розвідувальної спільноти.

Михайло Макарук також наголосив, що Росія визнала нестачу льотного складу, а також літаків.

"Сьогодні, 28 березня, турецька розвідка повідомила, що 4 літаки СУ-30, які були у підпорядкуванні Вірменії, разом з екіпажем були передані російській стороні. Якщо інформація правдива, то це може говорити про те, що Вірменія вступила у війну проти України. Аналогічна ситуація і в Білорусі", – пояснив експерт.

За інформацієї Макарука, ворог відводить війська на перегрупування. Це роблять, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або дивізії.

Михайло Макарук рро нестачу солдат у РФ, російську техніку на озброєннні ЗСУ:



До слова, підприємства російського оборонно-промислового комплексу, що залучені до виробництва ракет, тепер працюватимуть цілодобово. За даними Генштабу ЗСУ, це свідчить, що у ворога суттєво зменшується кількість такого озброєння.

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