На Курському напрямку Росія втратила 30 – 35 тисяч військових, – Зеленський
- На Курському напрямку Росія втратила 30 – 35 тисяч військових під час спецоперації ЗСУ.
- Президент Зеленський підкреслив, що всі розвідки світу можуть підтвердити ці втрати Росії.
Триває спецоперація ЗСУ у Курській області. Там уже Росія втратила 30 – 35 тисяч своїх військовослужбовців.
Про це повідомив президент Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави, передає 24 Канал. Він зауважив, що у росіян там "все не дуже добре".
Дивіться також Сподіваюся, Росія забезпечить їх мішками для трупів, – Білий дім про втрати бійців КНДР
Втрати російської армії на Курщині
"У росіян все не так дуже добре раз вони почали затягувати інші країни в цю війну", – сказав Зеленський.
За його словами, усі розвідки світу зможуть підтвердити, що Росія втратила у боях на Курщині 30 – 35 тисяч військових.
Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради того, щоби п'ять місяців тиснути на нас, не маючи там результату,
– зауважив президент.
До того ж на Курщині уже є 12 тисяч північнокорейських військових, з яких 4 тисячі уже знищено.
"Безумовно, є й у нас втрати. Безумовно, коли у тебе є поранені вбиті, треба навчати людей і поповнювати. Тому це виклик", – додав Зеленський.