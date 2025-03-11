"Мордували до смерті": ЗМІ встановили 4 росіян, які катували українців у Курському СІЗО

Курське СІЗО №1 правозахисники вважають одним із найжорстокіших місць утримання для українських військовополонених. Журналісти встановили чотирьох окупантів, які знущалися з наших захисників.

Морський піхотинець Владислав Задорін, котрий потрапив в полон до росіян на острові Зміїний та пробув у застінках Курського СІЗО рік, звернувся до редакції "Слідства.Інфо" із проханням ідентифікувати наглядачів цієї катівні, передає 24 Канал.

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Відомі чотири кати українців

Серед полонених, яких росіяни утримували у Курському СІЗО, був також строковик Мар'ян Ватрал. Хлопець повідомив ЗМІ, що йому відомо про щонайменше трьох замордованих до смерті українців в цій катівні. Його самого теж піддавали тортурам. У якийсь момент Мар'ян думав, що він не переживе цих катувань.

Журналістам вдалося знайти кривдників українських військових. Серед них:

Олександр Баглай – очільник Курського СІЗО №1, за вказівкою якого здійснювалися катування. Він намагався створити "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїздили з перевірками. Якщо хтось із полонених скаржився на умови, їх били і забороняли виходити на прогулянки.

– очільник Курського СІЗО №1, за вказівкою якого здійснювалися катування. Він намагався створити "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїздили з перевірками. Якщо хтось із полонених скаржився на умови, їх били і забороняли виходити на прогулянки. Віталій Віноградов – окупант, який слідкував за полоненими, віддавав накази про їх побиття, моріння голодом, вигадував покарання. Також він сам брав участь у тортурах.

– окупант, який слідкував за полоненими, віддавав накази про їх побиття, моріння голодом, вигадував покарання. Також він сам брав участь у тортурах. Олексій Баранов вранці та ввечері навідувався з перевірками. Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Колишні бранці розповідають, що він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів.

вранці та ввечері навідувався з перевірками. Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Колишні бранці розповідають, що він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів. Дмитро Ложкін спускав собак на полонених. Окупант влаштовував "перегони", змушуючи бранців тікати від собак.

"Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати", – підсумував морпіх Владислав Задорін.

Баглай, Баранов, Виноградов, Ложкін / Фото "Слідство.Інфо"

До слова, нещодавно стали відомі деталі перебування у полоні загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Колеги з'ясували, що дівчина теж зазнавала катувань, зокрема струмом. Вона важила 30 кілограмів.