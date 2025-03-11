"Мордували до смерті": ЗМІ встановили 4 росіян, які катували українців у Курському СІЗО
- Встановлено чотирьох росіян, які катували українських військовополонених у Курському СІЗО №1: Олександр Баглай, Віталій Віноградов, Олексій Баранов, Дмитро Ложкін.
- Відомо про щонайменше трьох замордованих до смерті українців у цій катівні.
Курське СІЗО №1 правозахисники вважають одним із найжорстокіших місць утримання для українських військовополонених. Журналісти встановили чотирьох окупантів, які знущалися з наших захисників.
Морський піхотинець Владислав Задорін, котрий потрапив в полон до росіян на острові Зміїний та пробув у застінках Курського СІЗО рік, звернувся до редакції "Слідства.Інфо" із проханням ідентифікувати наглядачів цієї катівні, передає 24 Канал.
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Відомі чотири кати українців
Серед полонених, яких росіяни утримували у Курському СІЗО, був також строковик Мар'ян Ватрал. Хлопець повідомив ЗМІ, що йому відомо про щонайменше трьох замордованих до смерті українців в цій катівні. Його самого теж піддавали тортурам. У якийсь момент Мар'ян думав, що він не переживе цих катувань.
Журналістам вдалося знайти кривдників українських військових. Серед них:
- Олександр Баглай – очільник Курського СІЗО №1, за вказівкою якого здійснювалися катування. Він намагався створити "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїздили з перевірками. Якщо хтось із полонених скаржився на умови, їх били і забороняли виходити на прогулянки.
- Віталій Віноградов – окупант, який слідкував за полоненими, віддавав накази про їх побиття, моріння голодом, вигадував покарання. Також він сам брав участь у тортурах.
- Олексій Баранов вранці та ввечері навідувався з перевірками. Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Колишні бранці розповідають, що він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів.
- Дмитро Ложкін спускав собак на полонених. Окупант влаштовував "перегони", змушуючи бранців тікати від собак.
"Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати", – підсумував морпіх Владислав Задорін.
Баглай, Баранов, Виноградов, Ложкін / Фото "Слідство.Інфо"
До слова, нещодавно стали відомі деталі перебування у полоні загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Колеги з'ясували, що дівчина теж зазнавала катувань, зокрема струмом. Вона важила 30 кілограмів.