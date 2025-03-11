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24 Канал Новини України "Мордували до смерті": ЗМІ встановили 4 росіян, які катували українців у Курському СІЗО
11 березня, 18:02
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"Мордували до смерті": ЗМІ встановили 4 росіян, які катували українців у Курському СІЗО

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Встановлено чотирьох росіян, які катували українських військовополонених у Курському СІЗО №1: Олександр Баглай, Віталій Віноградов, Олексій Баранов, Дмитро Ложкін.
  • Відомо про щонайменше трьох замордованих до смерті українців у цій катівні.

Курське СІЗО №1 правозахисники вважають одним із найжорстокіших місць утримання для українських військовополонених. Журналісти встановили чотирьох окупантів, які знущалися з наших захисників.

Морський піхотинець Владислав Задорін, котрий потрапив в полон до росіян на острові Зміїний та пробув у застінках Курського СІЗО рік, звернувся до редакції "Слідства.Інфо" із проханням ідентифікувати наглядачів цієї катівні, передає 24 Канал.

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Відомі чотири кати українців

Серед полонених, яких росіяни утримували у Курському СІЗО, був також строковик Мар'ян Ватрал. Хлопець повідомив ЗМІ, що йому відомо про щонайменше трьох замордованих до смерті українців в цій катівні. Його самого теж піддавали тортурам. У якийсь момент Мар'ян думав, що він не переживе цих катувань.

Журналістам вдалося знайти кривдників українських військових. Серед них: 

  • Олександр Баглай – очільник Курського СІЗО №1, за вказівкою якого здійснювалися катування.  Він намагався створити "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїздили з перевірками. Якщо хтось із полонених скаржився на умови, їх били і забороняли виходити на прогулянки.
  • Віталій Віноградов – окупант, який слідкував за полоненими, віддавав накази про їх побиття, моріння голодом, вигадував покарання. Також він сам брав участь у тортурах. 
  • Олексій Баранов вранці та ввечері навідувався з перевірками. Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Колишні бранці розповідають, що він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів.
  • Дмитро Ложкін спускав собак на полонених. Окупант влаштовував "перегони", змушуючи бранців тікати від собак. 

"Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати", – підсумував морпіх Владислав Задорін.

Баглай, Баранов, Виноградов, Ложкін / Фото "Слідство.Інфо"

До слова, нещодавно стали відомі деталі перебування у полоні загиблої журналістки Вікторії Рощиної. Колеги з'ясували, що дівчина теж зазнавала катувань, зокрема струмом. Вона важила 30 кілограмів. 