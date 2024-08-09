Курську АЕС готують до оборони, – росЗМІ

У Росії заявили, що готують до оборони Курську атомну електростанцію через наближення ЗСУ.

Про це пишуть росЗМІ та пропагандистські тг-канали, такі як "Важливих історій". Зазначають, що російські силовики в п'ятницю, 9 серпня, після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

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Раніше ці ж джерела писали, що на АЕС з охорони станції прибрали всіх чоловіків, залишивши тільки жінок-росгвардійців. А тепер Росгвардія відзвітувала про посилення охорони на Курській АЕС.

Канали також наводять слова співробітника станції, який підтвердив, що чоловіків-прапорщиків Росгвардії повернули на службу.

Працівникам радять покинути станцію

Також ідеться, що керівництво рекомендувало співробітникам АЕС узяти відпустки за власний рахунок і евакуювати дітей.

Росатом підтвердив, що зменшив кількість будівельників на Курській АЕС-2.

Довідково. Курська АЕС – наразі єдина в Росії станція, де будують нові енергоблоки.

Зауважимо, що російські військові блогери теж пишуть, що Курська АЕС готується до оборони, "оскільки невеликі мобільні групи ЗСУ по 5 – 20 людей були помічені за 39 кілометрів від АЕС".

Курську АЕС готують до оборони: відео

Зауважимо, що сьогодні ввечері, 9 серпня, у мережі поширили відео, де українські військові повідомили про встановлення контролю у місті Суджа Курської області.