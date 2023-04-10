"А що сталося": у російських містах скасовують паради до 9 травня

У кількох російських містах відмовилася від традиційних парадів до 9 травня. Паради нібито скасовують у цілях безпеки.

Російські пропагандисти інформують, що парад до 9 травня скасували в Курській області, пише 24 Канал. Також відомо, що парад до "дня пабєди" скасували в Бєлгородській області.

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У Курську та Бєлгороді не буде параду 9 травня

Курська та Бєлгородьска області Росії межують з Україною. Глав Курської області Роман Старовой сказав, що парад скасували в цілях безпеки.

Водночас у Росії не уточнюють, що саме загрожує їхнім парадам. Старовой зазначив, що формат проведення так званої акції "Безсмертний полк" поки не визначено.

Інформація про її проведення нібито з'явиться пізніше.

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" закликає росіян провести парад 9 травня в окупованому Криму. "Атеш" просить надати інформацію про організацію заходу.

"Сімферополь, Севастополь, Керч, хлопці, ви готові проводити парад перемоги? Скільки техніки та особового складу буде? Радимо вам його провести", – мовиться у повідомленні "Атеш".

В Україні оголосили конкурс на БпЛА, який сяде на Червоній площі

Торік під час параду до 9 травня у Москві скасували повітряну частину параду нібито через погану погоду. У 2023 році окупантів на параді може потішити український безпілотник.

Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко оголосив премію на суму 20 мільйонів гривень за своєрідне спецзавдання. Відповідну суму Яценко пропонує виробнику БпЛА, який 9 травня приземлить безпілотник на Червоній площі у Москві.

Яценко поставив умову, що безпілотник має бути з українськими гаслами: "Слава Україні – Героям Слава". За його словами, це потрібно для того, щоб він розумів, хто з виробників долетів, а хто – ні.

Безпілотник "Довбуш" також братиме участь у польоті до столиці країни-агресора, але поза конкурсом.

Зазначимо, що на початку 2023 року на будівлях у центрі Москви росіяни почали встановлювати комплекси протиповітряної оборони.

Масове розгортання комплексів ППО – це, ймовірно, відповідь на потенційну загрозу ударів безпілотниками по стратегічних об'єктах в глибині територій Росії.