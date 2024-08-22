У Курську і Курчатові почали розміщувати залізобетонні укриття
У російських Курську, Курчатові та Залізногорську почали встановлювати залізобетонні укриття. Відповідний наказ видала місцева влада.
Про встановлення укриттів у містах повідомив губернатор Курської області Алєксєй Смірнов.
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На Курщині почали будувати укриття
Модульні залізобетонні укриття встановлюватимуть у місцях масового скупчення людей.
За моїм дорученням адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів – у місцях масового скупчення людей,
– заявив Смірнов.
Зокрема, за його словами, в обласному центрі планується оснастити залізобетонними укриттями 60 основних "зупинкових павільйонів".
Аналогічні заходи проводять і в Залізногорську. Повідомляється, що там вже визначено місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів.
Він повідомив, що укриття встановлять і в Курчатові, однак про їхню кількість і точки розміщення скажуть найближчим часом.
Нагадаємо, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що російські військові уже майже потрапили в котел в Курській області Росії.
Раніше аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомляв, що близько 3 000 російських військовослужбовців можуть опинитися в оточенні.