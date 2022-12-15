Курять навіть на борту: у Росії загорівся Ан-12

У Росії під Новосибірськом спалахнув Ан-12. Це сталося 15 грудня в аеропорту Толмачево.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал. Чи є постраждалі внаслідок пожежі – поки невідомо.

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У Росії загорівся Ан-12

Під Новосибірськом сьогодні, 15 грудня, спалахнув Ан-12 в аеропорту Толмачево. Російські рятувальники розповіли, що аеропорт має свою службу пожежогасіння. Наразі з’ясовуються усі подробиці того, що сталося.

До речі, на Ан-12 у Новосибірській області проходять навчання. На початку року в рамках льотної зміни лейтенанти керували транспортними літаками Ан-12 та Ан-26 під керівництвом льотчиків-інструкторів.

Як стало відомо, літак належить до експериментальної авіації, і у Росавіації коментувати пожежу не можуть.

Під Новосибірськом спалахнув Ан-12: дивіться відео

У Росії розбився вертоліт

Під час зльоту в селі В'язовець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На його борту перебували два брати: Олександр і Дмитро Курильови. Чоловіки загинули на місці.

За інформацією російських ЗМІ, 54-річний Олександр Курильов був заслуженим майстром спорту з літакового спорту і чемпіоном світу з вищого пілотажу. Він же і керував вертольотом, який розбився в полі приблизно за 300 метрів від дороги.