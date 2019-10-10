Курйоз на пресмарафоні президента: Зеленський "зменшив" населення Львова удвічі

Володимир Зеленський під час пресмарафону (рекордному, до слова, за тривалістю) 10 жовтня порівняв населення Львова та Маріуполя. Як виявилося, на думку президента у цих містах мешкає приблизно однакова кількість людей. Насправді це геть не так.

"Я поважаю кожного львів'янина. Ми довго шукали губернатора, якого полюбить Львів", – говорив Володимир Зеленський.

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Однак після цих слів президент дещо образив львів'ян, "зменшивши" їхню кількість чи не удвічі.

У розмові з журналістами мовилося про постачання води на окупованих районах Донбасу та про економічну блокаду. Під час дискусії Зеленський звернувся до львівської журналістки із запитанням: "У Львові яке населення?" І сам же відповів: "Ну, біля 500 тисяч".

При цьому український президент поставив на один щабель за населенням міста Львів та Маріуполь.

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Здивована журналістка відповіла президенту, що у Львові зараз приблизно мільйон людей мешкає: "Ми активно розвиваємося".

Зауважимо, офіційно держстат повідомляв, що станом на 1 січня 2019 року населення Львова – 724 713 людей.

При цьому в Маріуполі станом на цю ж дату – 440 367 людей.