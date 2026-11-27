Американістка Олександра Філіпенко в ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу пояснила приховані мотиви заяв Джареда Кушнера щодо завершення війни в Україні. Команда Трампа пропонує закріпити статус-кво на фронті за правилами гольфу, щоб якнайшвидше зняти санкції та дозволити пов'язаним мільярдерам викупити активи російського Лукойлу.

Адміністрація Дональда Трампа намагається просувати власну логіку завершення війни в Україні, у якій ключовим стає не відновлення справедливості, а прийняття реального стану речей. За дипломатичними формулюваннями про гарантії безпеки, глобальну архітектуру та швидке припинення вогню можуть ховатися територіальні поступки України, бізнес-інтереси оточення американського президента та бажання уникнути політичних проблем у США.

Новий Конгрес, який розпочне роботу 3 січня, може змінити баланс сил у Вашингтоні та створити додаткові перешкоди для кулуарних домовленостей. Чому аргументи Джареда Кушнера щодо переговорів викликають занепокоєння, які фінансові інтереси можуть бути пов'язані із замороженням війни та чи здатен Конгрес вплинути на політику Трампа щодо України – розбирала для 24 Каналу американістка Олександра Філіпенко.

Цинічна максима переговорів: грати звідти, де лежить м'яч

У своєму недавньому великому інтерв'ю Джаред Кушнер фактично сформулював базову максиму адміністрації Дональда Трампа щодо переговорів про Україну. Він використав відоме правило з гольфу: "we have to play the ball where it lies" (ми повинні грати м'яч звідти, де він лежить).

За цією логікою, які б рішення не ухвалювали попередники, нова адміністрація має прийняти поточний стан речей і діяти далі. Для України це означає пропозицію закріпити статус-кво та змиритися з російською окупацією територій.

З погляду міжнародного права такий підхід є абсолютно неприйнятним. У реальному гольфі, якщо суперник самовільно пересунув м'яч або забрав його силою, йому загрожує штраф чи вилучення. Натомість Україні пропонують продовжити гру так, ніби нічого не сталося, легалізуючи перебування російських військ на захоплених землях.

Ба більше, спроби виправдати такий підхід історичними паралелями з Вестфальським миром 1648 року виглядають маніпулятивно, адже неможливо порівнювати тотальну війну сучасності з битвами XVII століття.

До слова, США намагаються залучити європейських партнерів до обговорення майбутньої архітектури безпеки, однак конкретні механізми захисту України досі залишаються невизначеними. Москва водночас вимагає територіальних поступок, зокрема передачі решти підконтрольної Україні частини Донбасу.

Повне інтерв'ю з американісткою: дивитись відео

Тіньові бізнес-інтереси та активи "Лукойлу"

За поспіхом команди Трампа та бажанням Кушнера досягти припинення вогню ще до Нового року можуть стояти цілком конкретні фінансові інтереси. Кушнер стверджує, що не має бізнесу в Росії чи Україні, проте його компанія Affinity Partners тісно пов'язана з інвесторами з Близького Сходу та американськими мільярдерами.

Одним із ключових гравців тут є Тодд Боелі – людина, яка у 2022 році викупила проблемний актив Романа Абрамовича, футбольний клуб "Челсі". Зараз Боелі планує придбати закордонні активи російського "Лукойлу".

До введення санкцій ці активи оцінювалися у 20 мільярдів доларів, а зараз їх планують викупити за 10 мільярдів. Щойно війну буде заморожено, а санкції знято, вартість цих активів може стрімко злетіти.

26 листопада стало відомо, що американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду з "Лукойлом" про придбання його міжнародних активів. Вартість домовленості оцінюють у 10 мільярдів доларів, а завершення операції залежить від дозволу американських регуляторів. До консорціуму також має увійти американська Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC).

Саме тому Кушнеру, на думку аналітикині, важливо зупинити бойові дії до того, як новий Конгрес США почне ставити незручні запитання щодо конфлікту інтересів та зв'язків його компанії з російськими грошима.

Подібна ситуація спостерігається і з компанією Nvidia, акціями якої володіє Трамп, що також викликає підозри щодо можливого отримання надприбутків.

Ілюзія великої архітектури безпеки та ігнорування загроз

Щоб замаскувати поступки України, представники Трампа намагаються змістити фокус на глобальні питання. Кушнер та Стів Віткофф заявляють, що написали власний варіант гарантій безпеки для України, який нібито максимально відтворює п'яту статтю НАТО, хоча й без фактичного вступу до Альянсу.

Вони пропонують йти від великого до малого: спочатку домовитися про широку архітектуру європейської безпеки, а вже в її рамках вирішувати питання припинення вогню. Проте за цими красивими метафорами ховається небажання обговорювати конкретику – статус Херсонської та Запорізької областей, які Росія незаконно вписала у свою конституцію.

Команда Трампа свідомо уникає згадок про ці території. Водночас адміністрація закриває очі на реальні загрози національній безпеці США, такі як передача Росією розвідданих Ірану або проблеми з роботою систем Starshield від SpaceX.

Замість жорсткої реакції на формування осі Москва – Тегеран – Пекін, Трамп продовжує ігнорувати стратегічне співробітництво агресорів.

Нагадаємо, 9 листопада Джаред Кушнер назвав чотири пріоритети США перед переговорами в Абу-Дабі: припинення вогню, гарантії безпеки, економічне відновлення України та гуманітарні питання. Водночас Київ наполягає на гарантіях, які за змістом відповідали б статті 5 НАТО.

Фактор нового Конгресу США

Попри плани оточення Трампа, значну роль у подальшому розвитку подій відіграватиме новий склад Конгресу США, який розпочне роботу 3 січня. Головною позитивною зміною для України, за оцінкою Філіпенко, може стати зміна керівництва Палати представників.

Майк Джонсон, який тривалий час блокував винесення на голосування життєво важливого законопроєкту про допомогу Україні, втратить свій вплив на формування порядку денного. Новим спікером має стати представник Демократичної партії Хакім Джеффріс, якщо партія здобуде відповідну більшість і підтримку для обрання.

Хоча пріоритетом для конгресменів залишатиметься внутрішня політика США, підтримка України все ще може залишатися політично вигідною темою. Український кокус у Конгресі потенційно зможе відновити свій вплив, адже допомога Києву спирається на підтримку частини американських виборців та представників обох партій.

Саме Конгрес може стати органом, який ініціює розслідування щодо бізнес-інтересів Кушнера, активів "Лукойлу" та проблем зі Starshield, не дозволивши адміністрації Трампа укласти кулуарну угоду з Путіним за рахунок українських територій.