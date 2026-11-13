Кушнер і Віткофф поспішають до Москви не заради миру: Безсмертний пояснив їхню справжню мету

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі вирушили до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Однак цей поспіх може бути пов'язаний не стільки з пошуком миру, скільки зі спробою обговорити з Кремлем сценарії, які виникли під час переговорів.

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому американські посланці поспішають до російського президента, як на них вплинула поведінка української делегації та чому не вважає переговори реальним рухом до миру.

Чому Кушнер і Віткофф так поспішають до Путіна

Безсмертний звернув увагу, що російська делегація в Абу-Дабі не мала повноважень ухвалювати конкретні рішення. Попри присутність дипломатів і представників Генштабу, фактично позицію Москви представляв лише Володимир Мединський.

На думку дипломата, американці зрозуміли, що не отримали від росіян конкретних пропозицій. Натомість вони почули припущення української сторони, які тепер можуть обговорити з Путіним.

Наслухавшись мрій Арахамії, Віткофф і Кушнер полетіли пропонувати Путіну частину цих мрій, які зараз нанизуватимуть на озвучений Трампом кістяк,

– пояснив Безсмертний.

Він застеріг, що це може стати новим випробуванням для України, адже обговорення можливих сценаріїв ще не означає згоди Києва на них.

Нагадаємо що тристоронні переговори України, США та Росії відбулися 10 – 11 листопада. Сторони обговорювали територіальні питання, безпекові гарантії та можливі кроки для завершення війни. Також ішлося про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500", однак остаточних параметрів домовленості ще не оголосили.

Повна розмова з Безсмертним: дивитись відео

Навіщо американці їдуть до Москви

Дипломат вважає, що Віткофф і Кушнер використали переговори не для досягнення конкретного результату, а щоб створити підґрунтя для подальших політичних маневрів.

Цю зустріч Віткофф і Кушнер використали, щоб завтра врятувати себе. Їх зараз не цікавлять переговори по суті – вони рятують себе і свого боса,

– заявив він.

Безсмертний пов'язує це з політичною ситуацією у США та перспективою посилення позицій демократів у Конгресі. Представники Трампа намагаються показати, що переговорний процес просувається, хоча ключові суперечності між Україною та Росією залишаються.

Зауважимо що у спільній заяві України, США та європейських партнерів наголосили, що майбутня угода має ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. Також ішлося про необхідність надійних безпекових гарантій.

Безсмертний звернув увагу, що Віткофф додав до цієї заяви окремі абзаци про складність територіальних рішень. Такі формулювання можуть створювати враження готовності України до поступок.

Чому поїздка до Москви не означає наближення миру

Безсмертний наголосив, що не бачить ознак зміни позиції Кремля. Повернення Мединського до переговорної групи підтверджує небажання Росії переходити до предметного діалогу.

Москва з місця не рушила. Її програма і завдання зрозумілі – це знищення України і українців, повернення статус-кво до 1997 року,

– заявив дипломат.

Він закликав не сприймати поїздки американських представників до Путіна як доказ наближення мирної угоди. Без чітких директив для української делегації та реального тиску на Кремль переговорна активність може залишитися лише імітацією прогресу.