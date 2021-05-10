У Кувейті спалахнула пожежа на одному з найбільших у світі родовищ нафти: є постраждалі

У Кувейті 10 травня сталася пожежа на одному з найбільших нафтових родовищ у світі Greater Burgan. Унаслідок інциденту постраждали двоє працівників.
Джерело:KUNA
Про це повідомляє Кувейтська інформаційна агенція з посиланням на заяву Кувейтської державної нафтової компанії.
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Пожежа на нафтовому родовищі
Пожежа спалахнула на родовищі, вогонь був швидко узятий під контроль, поранення отримали двоє робітників, але видобуток (нафти – 24 канал) не припиняли,
– йдеться повідомленні.
Постраждалих доставили з опіками до медичного закладу та відомо, що загрози для їхнього життя немає.
Адміністрація Greater Burgan розпочала розслідування інциденту. Наразі причини загоряння невідомі.
Що таке Greater Burgan
Greater Burgan – група нафтових родовищ (Бурган, Ахмаді, Магва), яка розташована на півдні Кувейту та входить у нафтогазоносний басейн Перської затоки.
Там зосереджується понад 5% розвіданих запасів нафти у світі, а також понад 75% нафтових запасів східної країни.
Відкрили родовище ще всередині ХХ століття, а саме у 1938 році. Розробку ж його почали наступного року – в 1939. Нині її веде компанія Kuwait Petroleum Corp.