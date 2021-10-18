У Кувейті сталась масштабна пожежа на нафтопереробному заводі: є постраждалі

На нафтопереробному заводі Міна Аль-Ахмаді в Кувейті спалахнула пожежа. Загорівся один з блоків підприємства у порту Аль-Ахмаді. Вже відомо про кількох постраждалих.

Пожежа виникла на установці з видалення сірки з нафти. Про це повідомили у Національній нафтовій компанії країни.

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Займання не вплинуло на експорт, місцеві маркетингові операції та постачання електроенергії та води.

Що відомо про постраждалих

Низка людей отримала незначні травми. Крім того, деякі люди надихались випарами. Усі постраждалі перебувають у стабільному стані, однак декого забрали до лікарні.

Компанія також повідомила, що пожежу на блоці вже загасили.

Пожежа на родовищі нафти у Кувейті

У Кувейті 10 травня пожежа виникла на одному з найбільших нафтових родовищ у світі Greater Burgan. Унаслідок інциденту постраждали двоє працівників. Їх з опіками тоді привезли до медичного. Щоправда, їхньому життя нічого не загрожувало.

Адміністрація Greater Burgan розслідувала інцидент.