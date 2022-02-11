Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для співучасника депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Судді призначили підозрюваному тримання під вартою з можливістю застави

Розмір застави для фігуранта справи Трубіцина становить майже 2,5 мільйона гривень. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

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У разі внесення застави на нього покладаються такі обов'язки:

не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала суду буде чинною до 8 квітня 2022 року включно.

Справа депутата Трубіцина: головне

НАБУ та САП викрили на хабарі депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Крім депутата, неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати ще 5 осіб.

За даними НАБУ, серед викритих – депутат Трубіцин, його помічник та наближена до нього людина, директор комунального підприємства і два заступники. За отриманий хабар вони мали сприяти у перемозі в електронних торгах за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках.

за право дрібної сезонної торгівлі у семи точках. Загалом депутат та інші викриті особи просили 1,39 мільйона гривень. Однак їх викрили на передачі значної частини з цієї суми.

Викриття "слуги" на отриманні хабаря: дивіться відео