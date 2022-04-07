Квартири, автомобілі, понад 300 картин: поліція арештувала активи товариства Оксани Марченко

7 квітня 2022 , 17:30
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Джерело:

Нацполіція

Нацполіція 7 квітня повідомила про арешт активів товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

У МВС України наголосили, що майно передадуть в управління АРМА. Мовиться про 3 квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

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Арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука,
– мовиться у повідомленні.

Обшуки 6 січня провели слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції. 

Загалом правоохоронці вилучили:

  • понад 300 картин відомих художників;
  • снігоходи;
  • квадроцикли;
  • автомобілі.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора задоволено клопотання слідчих про арешт 3 квартир та 2  майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно,
– мовиться у повідомленні.

Гроші, які отримають від реалізації арештованих активів, можуть використати для потреб ЗСУ та відбудови інфраструктури, яку зруйнував ворог.

Поліція арештувала активи товариства Марченко: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало