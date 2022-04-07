Квартири, автомобілі, понад 300 картин: поліція арештувала активи товариства Оксани Марченко
Джерело:Нацполіція
Нацполіція 7 квітня повідомила про арешт активів товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко.
У МВС України наголосили, що майно передадуть в управління АРМА. Мовиться про 3 квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.
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Арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука,
– мовиться у повідомленні.
Обшуки 6 січня провели слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції.
Загалом правоохоронці вилучили:
- понад 300 картин відомих художників;
- снігоходи;
- квадроцикли;
- автомобілі.
За процесуального керівництва Офісу генпрокурора задоволено клопотання слідчих про арешт 3 квартир та 2 майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно,
– мовиться у повідомленні.
Гроші, які отримають від реалізації арештованих активів, можуть використати для потреб ЗСУ та відбудови інфраструктури, яку зруйнував ворог.
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