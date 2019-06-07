Квартирного афериста судять у Харкові: чоловік привласнив нерухомості на 1 млн грн

Прокуратура Харкова скерувала до суду обвинувальний акт щодо 35-річного чоловіка, якого підозрюють у махінаціях на ринку нерухомості міста і незаконному привласненні квартир померлих.

Що відомо про махінації?

Впродовж 2017-2019 років обвинувачений зумів привласнити дві квартири померлих осіб. Житло чоловік оформляв на підставі підроблених документів, наданих різним приватним нотаріусам.

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Йому це вдавалось зокрема й тому, що законні власники не мали спадкоємців, тому після їхньої смерті, квартири мали бути передані територіальній громаді міста.

Проте через оборудки з підробленими документами, вони стали власністю шахрая.

Ще однієї квартирою чоловікові заволодіти не вдалось. З-за кордону приїхала законна спадкоємиця нерухомості.

Жінка не знайшла вдома у померлої мами оригіналів документів на квартиру, тому замовила дублікати та почала оформлювати спадщину.

Коли аферист намагався знову переоформити це житло через нотаріуса, юрист повідомила, що на зазначену нерухомість уже відкрито спадкову справу та відмовила махінатору.

За статтями про шахрайство та замах на шахрайство чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харківській прокуратурі підрахували, що шахраєві вдалось незаконно привласнити нерухомості на понад 1 мільйон гривень.

Нерухомість 24 писала про юридичні нюанси, про які треба знати, оформлюючи нерухомість у спадок.

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