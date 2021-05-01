Квитки на потяги Укрзалізниці подорожчають: як заощадити пасажирам

Укрзалізниця анонсувала щомісячні підвищення вартості квитків для пасажирів. Індексація тарифів почалася вже з травня 2021 року і щомісяця буде лише збільшуватися.

Починаючи з травня, вартість тарифів буде збільшуватися на 2%. Про це сказав директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі одного з українських телеканалів.

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Перцовський зазначив, що навіть така, здавалося б, незначна індексація тарифів у травні є стимулом вже зараз купувати квитки на літо.

Бо щомісяця тарифи підтягуватимуться на ці 2% – це така досить сповільнена і з затримкою індексація, враховуючи зростання витрат,

– сказав представник УЗ.

Він додав, що вже зараз відкривається на літо "практично 30 нових напрямків – це сполучення і з азовським узбережжям, і з Одещиною, і з горами".

Як заощадити на квитках

В Укрзалізниці наголосили, що на квитках можна заощадити до 40%, якщо купувати їх завчасно.

Тому є додатковий стимул придбати квитки чим раніше, тим краще. Уже кілька ініціатив реалізовано. Ми вперше за багато років поєднали Дніпро і Харків, за кілька тижнів запрацює напрямок Маріуполь – Одеса,

– розповів Перцовський.

Як зміняться ціни на квитки

Планується, що до кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%. Починаючи з березня – квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

Починаючи з березня – квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02. Крім того, планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані.