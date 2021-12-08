Kyiv Post відновлює роботу в онлайн-режимі з 8 грудня

Англомовне видання Kyiv Post відновлює щоденне онлайн-висвітлення новин з 8 грудня. Частина звільненої редакції заявила, що не має до цього стосунку.

Про відновлення роботи повідомили у виданні. Про це у листі заявив його генеральний директор Люк Шеньє.

Раніше Kyiv Post знову очолив канадець Люк Шеньє

Kyiv Post знову працюватиме з 8 грудня

Видання Kyiv Post відновлює щоденне висвітлення новин в інтернеті з 8 грудня. Ми зібрали команду захоплених та досвідчених журналістів, які поділяють цінності Kyiv Post та відданість якісній журналістиці,

– йдеться у заяві.

Там також додали, що журналісти видання продовжать свою місію із забезпечення міжнародної та внутрішньої аудиторії важливим висвітленням українських справ і залишатимуться маяком демократії та об'єктивності.

Видання робить контент безкоштовним

У листі Шеньє нагадав, що Kyiv Post прийняв стратегічне рішення видалити свій платний доступ і зробити весь контент безкоштовним онлайн для максимально широкої міжнародної аудиторії.

"Ми поважаємо рішення деяких передплатників скасувати свою передплату після тимчасового призупинення публікацій 8 листопада, тоді як інших (передплатників – 24 канал) торкнулася подальша технічна помилка, яка призвела до подальших скасувань… Повернення грошей почалося і триватиме доти, доки всіх відповідних передплатників не буде повернуто", – запевнив Шеньє.

Видання, за його словами, перебуває в тісному контакті зі своїм глобальним постачальником послуг з обробки платежів, який запевнив, що оброблятиме всі платежі з повернення у найкоротші терміни.

Гендиректор додав, що у 2022 – 2023 років планують включити кілька нових послуг Kyiv Post різними мовами, зокрема французькою, арабською, українською, німецькою та російською.

Частина звільнених журналістів теж зробили заяву

Водночас команда The Kyiv Independent – медіа, яке створили 30 звільнених з Kyiv Post журналістів, – уточнила, що не має стосунку до перезапуску видання.

Жоден зі звільнених журналістів і редакторів, які входять до команди The Kyiv Independent, не долучився до нового Kyiv Post. Ківан звільнив нас 8 листопада за те, що ми відстоювали редакційну незалежність,

– наголосили вони.

Журналісти вважають, що той день став кінцем кінець Kyiv Post як надійного джерела новин про Україну.

Тимчасове закриття Kyiv Post : що відомо

8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про "тимчасове закриття". Для журналістів це було несподіванкою. Вони заявили, що власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редакційну політику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію.

Згодом журналісти видання виступили з офіційною заявою, зазначивши, що "власник позбувається незручних журналістів". Вони запропонували Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, той відповів відмовою.

Генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє. Він розповів, що тимчасово припинити видавати газету вирішили після "повного розриву відносин зі співробітниками видання через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post".

Інтерфакс-Україна пише, що видавець планує зберегти друковану версію Kyiv Post, а також запустити українську версію проєкту. Крім того, Шеньє має намір обговорити із раніше звільненою редакцією Kyiv Post можливість продовження співпраці.

Kyiv Post за діяльності Ківана: коротко

У 2018 році Ківан купив видання в українсько-британського бізнесмена Мохаммада Захура.

Бізнесмен заявив, що сума угода була набагато більшою, ніж 3,5 мільйони доларів.

Відповідно до інформації Opendatabot, юридична особа Kyiv Post – ТОВ "Бізнесгруп" у 2020 році отримала 13 399 мільйонів гривень доходу.

До речі, канал "НАШ" заблокували в ютубі: дивіться відео