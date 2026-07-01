Деталі про пожежу розповіли у ДСНС.

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Чи змогла врятуватися жінка під час пожежі?

У Голосіївському районі Києва, на Теремках, ввечері сталася пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку. Під час надзвичайної події жінка, рятуючись від вогню, випала з вікна. За інформацією ДСНС, вона жива.

Повідомлення про займання у квартирі на шостому поверсі надійшло до рятувальників о 19:24. Пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце о 19:35 та одразу розпочали гасіння полум'я з вулиці, паралельно розблоковуючи двері до квартири. У ДСНС повідомили, що встановлення пожежного колінчастого підіймача було ускладнене через запарковані автомобілі у дворі та високу рослинність.

За даними місцевих пабліків, жінка, яка перебувала у квартирі намагалася зняти антимоскітну сітку, щоб вибратися з задимленої квартири, однак не втрималася і зірвалася вниз. Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

Після падіння потерпілу оперативно передали медикам швидкої допомоги та госпіталізували. У ДСНС підтвердили, що жінка вижила і зараз перебуває під наглядом лікарів. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 20:15. Причину виникнення займання у квартирі та всі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у Києві / Фото ДСНС

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, що виникли після падіння уламків російських БпЛА. Станом на 29 червня одну з пожеж повністю ліквідували, на інших ділянках триває локалізація вогню. Пожежі спричинили задимлення, яке в окремі дні погіршило якість повітря в Києві та області – за даними супутників, забруднення поширювалося до 170 кілометрів. У зоні фіксуються осередки тління, а роботу ускладнює сильна спека. До гасіння залучено понад 200 рятувальників і близько 60 одиниць техніки.

До слова, увечері 27 червня Київ накрило густим димом, найбільше постраждали Оболонський район, Мінський масив і Виноградар. Попередньо, задимлення могло бути спричинене саме пожежами в районі Прип'яті та перенесенням диму вітром.

Крім того, 26 червня Київ накрив густий смог із різким запахом гару та погіршенням видимості. Мешканцям рекомендували зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.