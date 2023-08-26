"Почув скрегіт металу": очевидці про авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинув "Джус"

25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа. У повітрі зіткнулися два літаки з нашими пілотами. Загинули всі троє оборонців неба, зокрема військовий з позивним "Джус".

Журналісти поспілкувалися з очевидцями авіакатастрофи. Вони розповіли, що чули та бачили у момент зіткнення літаків L-39. Кажуть, один з пілотів після падіння був іще живим, але невдовзі він помер.

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Чули скрегіт металу

Про те, що сталося, розповіли мешканці Сінгурів, що на Житомирщині. Пан Руслан пригадав, що спочатку почув звуки, коли літаки здійнялися у небо.

Звук двигуна, а потім скрегіт металу. Підняв голову і вже побачив, як у нього вистрелює люк і побачив, що вони починають крутитися. Що вже втратили керування. І один під гострим кутом зайшов трішки далі туди на пустир, а останній – на вулиці,

– зазначив він.

Чоловік висловив припущення, що літаки не розминулися у повітрі та зіткнулися. За його словами, повітряні судна зачепилися одне об одне, що і стало причиною падіння.

Пані Лідія пригадує, що бачила літаки на відстані. В якийсь момент вони почали все ближче летіти один біля одного. Потім вона почула, що щось відлетіло. Згодом з'ясувалося, що це був люк, який відкривається під час катапультування.

Інший очевидець також пригадав той день. Він почув вибух над головою та побачив, що над ним були літаки.

Почув вибух над головою. Бачу у небі два літаки. Полум'я, дим і падають. Я – бігом на велосипед і сюди приїхав. Тут уже поліція була,

– каже він.

За словами очевидця, він бачив пораненого пілота. Пані Лідія також зазначає, що чула про те, що в одному літаку було двоє пілотів, а в іншому – один. Він після падіння був іще живим, але, очевидно, невдовзі помер.

В авіакатастрофі загинув пілот "Джус"