Човен з десятками мігрантів перекинувся в Ла-Манші: є загиблі

Франція повідомила про те, що у протоці Ла-Манш перекинувся човен із мігрантами. У ньому були десятки людей, серед яких унаслідок інциденту є загиблі.

За даними французької берегової охорони, під час спроби перетнути протоку загинуло 4 мігрантів. Сталося це у ніч проти 12 липня.

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Врятувати вдалося 63 людини

Люди впали в море біля узбережжя Булонь-сюр-Мер на півночі Франції, після того, як частина їх човна "здулася". Помітили людей о 4:30 за місцевим часом.

Було виявлено, що кілька людей "дрейфували у воді, а інші все ще трималися за розбиту гуму". Поліція розповіла, що чотирьох осіб знайшли без свідомості, але повернути їх до життя не змогли.

Врятувати загалом вдалося 63 людини: 14 людей – рибальським судном, ще 49 – кораблем ВМС Франції.

У рятувальній операції брали участь гелікоптер і рибальське судно.

До слова, у МВС Великобританії розповіли, що за два дні 8 – 9 липня Ла-Манш перетнули 484 мігранти. А 18 червня – 882 людини на 15 малих човнах, що є рекордом 2024 року.

Загалом понад 13 000 людей успішно дісталися Великобританії через Ла-Манш цього року, а понад десяток – загинули.

Злочинні угруповання отримують величезний прибуток, піддаючи життя ризику. Ми прискорюємо дії з міжнародними партнерами, щоб переслідувати та ліквідувати небезпечні банди контрабандистів,

– прокоментував останні такі випадки міністр внутрішніх справ Великої Британії.