Дані про фази Місяця у вересні вказані на Space Weather Live. А про те, в які дні першого осіннього місяця краще записатися в салон на манікюр, а в які ні – дивіться далі в матеріалі.

Найкращі дні для манікюру та педикюру

На початку місяця, з 1 по 10 вересня, Спадний Місяць сприяє гігієнічним процедурам, видаленню кутикули, обрізному манікюру та лікувальним ванночкам. Нігті у цей період ростуть повільніше, тому акуратна форма та свіже покриття тішитимуть значно довше без швидкого відростання.

Водночас період 12 по 25 вересня є бездоганним для нарощування довжини, нанесення яскравих відтінків, складних малюнків та використання поживних олій чи парафінотерапії. Адже у цей час нігтьова пластина активно поглинає корисні мікроелементи.

Повня 26 вересня вважається енергетично насиченим днем, тому вона чудово пасує для повної зміни стилю та SPA-догляду.

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З 27 по 30 вересня Місяць знову почне спадати. Саме тоді настане ідеальний час для боротьби з ламкістю та корекції форми нігтів.

Коли не варто робити манікюр у вересні

11 вересня, у день Молодика, будь-які маніпуляції з нігтями варто запланувати на інший час. У цю добу нігтьова пластина стає надто вразливою та крихкою, тож обрізання або нарощування може призвести до розшарування, дрібних травм і швидкого сколювання навіть найстійкішого гель-лаку.

Днями ми публікували місячний календар стрижок на вересень.