Місячний календар на жовтень вже опублікував сайт Space Weather Live.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

Зростальний Місяць: 12 – 25 жовтня;

12 – 25 жовтня; Повня : 26 жовтня;

: 26 жовтня; Спадний Місяць: 1 – 9, 27 – 31 жовтня;

1 – 9, 27 – 31 жовтня; Молодик: 10 – 11 жовтня.

У які дні краще стригти волосся у жовтні 2026

З 1 по 9 жовтня Місяць буде спадати. Це гарний час для всіх, хто носить коротке волосся чи чубчик. Після візиту до перукаря пасма будуть рости повільно, корені стануть міцнішими, а кінчики менше сіктимуться.

Найкращий період для тих, хто мріє про довге волосся, настане з 12 по 25 жовтня під час зростального Місяця. Пасма після стрижки будуть рости набагато швидше, стануть густим і сяйливим. Також у ці два тижні вдало пройде будь-яке фарбування.

Повня 26 жовтня – день непередбачуваний. Стрижіться лише тоді, якщо ви хочете різко й кардинально змінити стиль. Втім, якщо ж вам потрібно просто підрівняти кінці, то перенесіть запис на інший час.

З 27 по 31 жовтня Місяць знову почне спадати. Скористайтеся цими днями, щоб освіжити форму зачіски та підлікувати шкіру голови перед настанням холодів.

Коли не варто стригтися у жовтні 2026 року

На Молодик, 10 та 11 жовтня, салонні процедури краще взагалі скасувати. Волосся у цей час буде ослаблене, тому ножиці та фарба можуть йому лише нашкодити. Протягом цих двох днів краще зробити удома звичайну зволожувальну маску.

Днями ми вже публікували місячний календар фарбування на жовтень 2026 року.