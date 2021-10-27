Лагута залишиться у виборчому бюлетені після призначення головою Херсонської ОДА

Новопризначений глава Херсонської ОДА Геннадій Лагута зняв свою кандидатуру на довиборах до парламенту в 184 окрузі на користь кандидата від партії "Слуга Народу" Сергія Козира.

Очільник обласної державної адміністрації звернувся до своїх прихильників з проханням віддати голоси за члена провладної політсили.

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Лагута переконаний у плідній роботі Козира в Раді та його гідному представленні інтересів Каховського та Бериславського районів Херсонщини.

Своєю чергою "слуга" заявив, що вважає позицію опонента доцільною та зазначив, що це допоможе об’єднати зусилля для розвитку регіону.

Лагута зняв свою кандидатуру на користь Козира / Фото "Слуги народу"

Лагута залишився у бюлетенях

Громадянська мережа ОПОРА поінформувала, що Лагута залишиться у бюлетенях як кандидат у народні депутати до парламенту по округу №184.

Адже відмовитись від балотування можна було лише до 18 жовтня. Штамп "вибув" також не ставитиметься, для цього передбачені окремі підстави.

Довибори в Раду: коротко

Довибори до Верховної Ради ​31 жовтня відбудуться у 184 та 197 округах. У першому братимуть участь 16 кандидатів, у другому – 25.

Вибори там проводять, бо обрані раніше нардепами у цих округах склали мандати: Ігор Колихаєв – став мером Херсона, а Олександр Скічко – посів крісло голови Черкаської облдержадміністрації.

Геннадія Лагуту призначили головою Херсонської ОДА. Уже будучи на посаді, він агітував у приміщенні Херсонської ОДА за кандидата від "Слуги народу" Сергія Козиря.