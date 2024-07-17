Лахно заявив, що з полону повернули воїна, який співпрацював з окупантами: що кажуть в ГУР

Сьогодні, 17 липня, з'явилася інформація про те, що під час обміну в Україну нібито повернули бійця, який співпрацював з ворогом. У ГУР МО вже відреагували на такі заяви.

Інформацію про це опублікував колишній військовополонений. Наразі ж розвідка пояснила, що їй відомо про це.

Дивіться також Бійців "Азову" знову не повернули: у ГУР відповіли на питання про обміни "азовців"

Що кажуть у розвідці

Колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно оприлюднив інформацію про те, що під час обміну в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією, тобто допомагав ворогу у війні проти України.

За його словами, цей військовий також був причетний до побиття бійців "Азову" і хотів отримати російське громадянство. Тож у ГУР МО відреагували на цю заяву, зокрема речник розвідки Андрій Юсов.

Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки та додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться,

– заявив він.

Представник ГУР МО також наголосив, що наразі за цією історією слідкують.

Нагадаємо, перед цим з російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них є воїни ЗСУ, Національної гвардії, тероборони та прикордонники. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів.