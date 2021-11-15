Lamborghini та Rolls Royce: Україна передала Німеччині елітні авто міжнародних шахраїв

Офіс генпрокурора передав компетентному органу Німеччини Lamborghini та Rolls Royce на запит про надання правової допомоги у справі щодо масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вартість цих двох автомобілів еліт-класу понад 1 мільйон євро.

Передача машин відбулася 13 – 14 листопада у міжнародному пункті пропуску "Бориспіль-аеропорт". Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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Наразі відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна – автомобілів еліт-класу,

– зазначила вона.

Генпрокурорка вказала, що раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу:

речі;

культурні цінності;

інші докази.

Що відомо про автомобілі

Lamborghini Aventador SJV вартістю 621 тисяча євро та Rolls Royce Phantom вартістю 451 тисяча євро, є доказами того, що вони придбані коштом, отриманим внаслідок шахрайств.

На виконання запиту німецьких колег українські правоохоронці знайшли ці два елітні автомобілі та забезпечили накладення арештів на них у рамках міжнародного співробітництва.

Без скоординованих дій іноземних та українських компетентних органів, виконання таких запитуваних дій було б неможливим. Україна послідовно розбудовує систему міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, що дає змогу надавати правову допомогу та передавати докази до інших країн, зокрема у справах про комп'ютерні злочини,

– додала Ірина Венедіктова.

Злочин був вчинений у Німеччині, Болгарії, Сербії та інших європейських країнах.

Більшість фігурантів наразі викриті та затримані на територіях іноземних держав та в Україні.

Встановлено, що схему шахрайства, пов'язану з інвестуванням в неіснуючі фінансові продукти, організували громадяни України.

Україна передала Німеччині елітні авто міжнародних шахраїв / Фото Офісу генпрокурора

Україна передала Німеччині елітні авто міжнародних шахраїв: дивіться відео