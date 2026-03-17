Про мету атаки ворога розповів повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як "Флеш" пояснив застосування "Ланцетів" у Києві?

За словами "Флеша", операція була спрямована на створення "резонансної картинки" для керівництва Росії та її населення. Він пояснив, що для цього російські сили підготували комбіновану атаку із застосуванням дронів "Ланцет" і "Шахед".

Основним завданням було забезпечити появу уламків "Ланцета" в столиці, що мало б стати доказом "успіху" для російської пропаганди. За його оцінкою, для операції могли використати близько 40 дронів "Ланцет", які зазвичай застосовуються на фронті як високоточна зброя. Проте для досягнення більшої дальності з них знімали бойову частину та встановлювали додаткові акумулятори.

Сергій "Флеш" наголосив, що стандартні "Ланцети" не здатні долати відстань до 200 км, тому запуск здійснювався з максимально наближених до Києва позицій і за сприятливих погодних умов. При цьому керування на великій відстані обмежене, що підтверджує відсутність реальної бойової мети атаки.

За його словами, українська протиповітряна оборона ефективно відпрацювала по цілях, і до столиці змогли дістатися лише поодинокі безпілотники, які не завдали шкоди.

Крім того, Україна отримала можливість дослідити збиті зразки та вдосконалити тактику протидії малим повітряним цілям.