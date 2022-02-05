З лап Путіна забирають здобич, яку він вважав своєю

Росія отримала від НАТО письмову відповідь на свій ультиматум. У цьому документі НАТО передбачувано відхилило нездійсненні вимоги Кремля.

Путін хотів, щоб Північноатлантичний альянс відійшов на рубежі 1997 року, а також пообіцяв не брати до свого складу Україну. Він із цього приводу навіть сумно поскаржився, що НАТО проігнорувало занепокоєння російської сторони.

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Співпраця Росії з Угорщиною

Проте найсмішніше, що він поскаржився про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який був з офіційним візитом у Москві. Путін скаржився на НАТО лідеру однієї з країн НАТО.

Нагадаю, Угорщина є членом Північноатлантичного альянсу із 1999 року. Коли Москва вимагає, щоб НАТО "збирало манатки" і вирушало на рубежі 1997 року, то вимога ця фактично стосується й Угорщини. Щоправда, про це Орбану Путін нічого не говорив.



Росія та Угорщина запевнили, що співпрацюватимуть / Фото Getty Images

Навпаки, на зустрічі з угорським прем'єром Путін підлабузнював, хвалив Угорщину та розповідав про те, як країни збираються розширювати співпрацю. Наприкінці лідери 2 країн навіть випили шампанського.

Відбувається якийсь сюрреалізм. Путін, який постійно стверджує, що НАТО є загрозою для Росії і висуває Північноатлантичному альянсу ультиматуми, як бачимо, чудово співпрацює з країною, яка вступила в організацію після 1997 року.

У цьому випадку НАТО зовсім не лякає, президента Росії чомусь. Він навіть не подумав ставити Орбану якісь умови про те, що співпраця Угорщини та Росії можлива лише після виходу Угорщини з Північноатлантичного альянсу.

У чому причина істеричних заяв Путіна

Проте у випадку з Україною ситуація кардинально змінюється. Путін кричить про якісь загрози, вимагає, щоб Україну в НАТО не приймали і загрожує Україні війною у разі приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Виходить, Угорщина в НАТО – друг, а нібито "братня" Україна в НАТО – ворог. Погодьтеся, абсолютно нелогічно.

У чому причини такого виборчого підходу росіян – здогадатися не складно. Жодного НАТО Путін насправді не боїться. Він не вірить у те, що Північноатлантичний альянс може напасти на Росію. Дружня зустріч з Орбаном – найкращий тому доказ.



Росія вимагає право на створення небезпеки для сусідів / Фото Getty Images

Проте вступ України до НАТО закриває для Путіна можливість подальшої агресії проти нас та захоплення нових українських територій.

Саме в цьому і криється причина тих істеричних заяв, які останнім часом так багато роблять у Кремлі.

З лап ненажерливої метрополії спливає здобич, яку у Москві вже вважали за свою. Путін вимагає залишити цю здобич, тобто нашу країну, йому.

Росія не вимагає безпеки для себе, бо вона вже є у безпеці. Вона вимагає для себе права створювати небезпеку для своїх сусідів.

Цікаво Путіну вигідно, щоб ми вважали його божевільним, – заступниця глави Міноборони

Отже, єдиною нормальною захисною реакцією в цьому випадку може бути усе те, що зараз робить Україна. Саме – залучення військової допомоги та неухильний рух обраним шляхом – до членства у НАТО та ЄС.