"Ласкаво просимо додому": у Канаді показали, як приймають українських біженців
Джерело:Мелані Жолі
Очільниця МЗС Канади показала, як вони зустрічають біженців з України. Зокрема міністерка ввічливо запросила людей у країну.
Відповідну інформацію Мелані Жолі повідомила 29 травня. Тобто на 95 день війни, яку Росія почала проти України.
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Канада продовжує приймати біженців
Сьогодні вранці (мовиться про 29 травня – 24 канал) до Монреаля прибули українські родини, які втікали від війни Путіна. Від імені всіх канадців ласкаво просимо додому,
– написала Мелані Жолі.
Попередньо відомо, що перший літак з українськими біженцями приземлився у Канаді 9 травня. На його борту було 166 біженців, з них – 55 дітей. Вони прибули в міжнародний аеропорт Сент-Джонс, що у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.
Це має бути безпечним притулком. Це люди, які втратили свої домівки – багато їхніх будинків, як ми бачили по телевізору, зруйнували ракети. Ми хочемо забезпечити їм дім,
– пояснив прем'єр-міністр провінції Ендрю Ф'юрі.
Люди вилетіли з польського Катовіце та мали дозвіл на роботу, який отримали у Польщі. Посадовець додав, що не знає, скільки біженців може прийняти провінція Ньюфаундленд і Лабрадор. Проте тоді мовилось про 600 – 700 людей.
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Варто пригадати, що після початку повномасштабної війни у Канаду самотужки приїхали тисячі українців.
За даними прикордонників, мовиться про понад 19 тисяч українців. Влада також погодила понад 90 тисяч заяв на тимчасову візу з середини березня.
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Коротко про українських біженців у світі
- З початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, десятки країн світу відкрили двері для українських громадян.
- Відомо про те, що українці поїхали в Польщу, Словаччину, Угорщину, Молдову, Чехію, Румунію, Естонію, Ірландію, Німеччину, Іспанію, Литву, Великобританію, Швецію та інші країни.
- Станом на кінець березня, за даними ООН, нашу державу покинули 3,7 мільйона людей.
- 13 травня Борис Джонсон заявив, що Велика Британія за спрощеною схемою видала понад 100 тисяч віз громадянам України. Тобто від жахів війни у Британії прихистились 102 300 українців.
- 20 травня Греція заявила, що їхні роботодавці готові прийняти на роботу українців. Мовиться про понад 50 тисяч вакансій.
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