"Ласкаво просимо додому": у Канаді показали, як приймають українських біженців

30 травня 2022 , 02:30

Джерело:

Мелані Жолі

Очільниця МЗС Канади показала, як вони зустрічають біженців з України. Зокрема міністерка ввічливо запросила людей у країну.

Відповідну інформацію Мелані Жолі повідомила 29 травня. Тобто на 95 день війни, яку Росія почала проти України. 

Зауважте До Канади прибув перший літак з українськими біженцями

Канада продовжує приймати біженців 

Сьогодні вранці (мовиться про 29 травня – 24 канал) до Монреаля прибули українські родини, які втікали від війни Путіна. Від імені всіх канадців ласкаво просимо додому,
– написала Мелані Жолі. 

Попередньо відомо, що перший літак з українськими біженцями приземлився у Канаді 9 травня. На його борту було 166 біженців, з них – 55 дітей. Вони прибули в міжнародний аеропорт Сент-Джонс, що у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. 

Це має бути безпечним притулком. Це люди, які втратили свої домівки – багато їхніх будинків, як ми бачили по телевізору, зруйнували ракети. Ми хочемо забезпечити їм дім,
– пояснив прем'єр-міністр провінції Ендрю Ф'юрі.

Люди вилетіли з польського Катовіце та мали дозвіл на роботу, який отримали у Польщі. Посадовець додав, що не знає, скільки біженців може прийняти провінція Ньюфаундленд і Лабрадор. Проте тоді мовилось про 600 – 700 людей.

Зауважте Скільки українських біженців змогли знайти роботу в Іспанії

Варто пригадати, що після початку повномасштабної війни у Канаду самотужки приїхали тисячі українців.

За даними прикордонників, мовиться про понад 19 тисяч українців. Влада також погодила понад 90 тисяч заяв на тимчасову візу з середини березня.

Читайте також Для українських біженців у Латвії мобільний зв'язок ще 3 місяці буде безплатним

Коротко про українських біженців у світі

Дивіться також – Андрій Садовий заявив, що 50 тисяч переселенців можуть залишитись жити у Львові: відео

 

Автор: Діана Квасневська