Ласкаво просимо у пекло: в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський винищувач Су-30 СМ

26 лютого 2022 , 18:06
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Україна впевнено протистоїть російським загарбникам. Бої ведуться всюди – на воді, на землі і у повітрі.

Окупант зазнає нищівних втрат. Так, в акваторії Чорного моря було знищено чергову одиницю повітряної військової техніки російського загарбника.

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Ще одна перемога ЗСУ

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський винищувач Су-30 СМ. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у фейсбук.

Текст допису Командування Повітряних Сил ЗСУ:

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ.  ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!!  #stoprassia
Автор: Сергій Зятюк