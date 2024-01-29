Обламають зуби, – Кулеба різко відповів угорському політику, що хотів "забрати Закарпаття"

Угорський ультраправий політик Ласло Тороцкої зробив скандальну заяву, що "вимагатиме Закарпаття, якщо Україна паде". На ці цинічні слова відповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Український дипломат зазначив, що угорські ультраправі політики "обламають зуби" з мріями про повернення Закарпаття. Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто та очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Ужгороді, інформує 24 Канал.

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Кулеба зазначив, що розуміє, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні відносини. Однак, за словами міністра, в противників нашої держави нічого не вийде.

Якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють такі заяви, обламають їх тим більше,

– заявив глава МЗС.

Крім того, у цьому контексті Кулеба подякував Петеру Сіярто за висловлення чіткої позиції уряду Угорщини щодо суверенітету нашої держави. До цього угорський міністр вкотре підтвердив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність України.

"Війна триває майже два роки: ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав він.

Сіярто також запевнив, що Угорщина хоче, щоб "наші сусіди мали мир".

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