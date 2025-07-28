YouTube заблокував канали Латиніної та Балашова, які нещодавно потрапили під санкції

YouTube заблокував канали осіб, проти яких запроваджено санкції РНБО. Мовиться, зокрема, про відео так званої російської опозиціонерки Юлії Латиніної.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про блокування каналів Латиніної та Балашова?

YouTube заблокував в Україні ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи.

Так, на території нашої країни більше недоступні канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього нардепа Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України.

Канали Латиніної та Балашова заблокували в Україні / фото ЦПД

Очільник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що говорив про методику роботи росіян і створення ними псевдо опозиціонерів ще з далекого 2015 року – в тому числі й про Латиніну.

Після 2022 в мене взагалі розвіялись всі сумніви щодо неї, які могли закрадатися. Після запроваджених санкцій і блокування, як правило, вони більше навіть не ховаються. Доведено риторикою купи заблокованих раніше пропагандистів,

– додав Коваленко

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції проти Юлії Латиніної та інших діячів 20 липня 2025 року через просування антиукраїнських наративів. Їх звинувачують в інформаційних кампаніях проти нашої країни.