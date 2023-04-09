Латвія зведе ще понад 60 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю

Латвія продовжує зводити паркан на кордоні з Білоруссю. На деякий час роботи призупиняли, втім, вже готуються до другого етапу будівництва.

На кордоні з Білоруссю планують звести ще 63,9 метра огорожі. Будівництво сподіваються завершити до кінця 2024 року.

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Латвія відновлює будівництво паркану

Другий етап будівельних робіт розпочнеться у квітні. На першому Латвія вже звела 54 кілометри паркану. Втім, взимку погода не сприяла роботам у болотистій місцевості, тож їх тимчасово призупинили.

Також частина проблем пов'язана з рельєфом. Річ у тім, що прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, а дороги повинні бути безпечними для руху. Будівництво огорожі відновлять, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

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Загальна протяжність паркану – 173 кілометри

Загалом проєкт передбачає будівництво паркану на 173-кілометровій смузі латвійсько-білоруського кордону. Першу чергу огорожі протяжністю 85,9 кілометра мають завершити до осені. Другу і третю (63,9 та 16,7 кілометра відповідно) – до кінця 2024 року. Також планують, що на кордоні зведуть 6 веж зв'язку.

Раніше повідомляли, що паркан буде заввишки 4 метри. Поверх огорожі планують натягнути колючий дріт. До речі, паркан призначений для запобігання нелегальному проникненню в ЄС мігрантів, що намагаються потрапити туди через Білорусь.