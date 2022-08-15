Латвія передала Україні 4 вертольоти
Джерело:твітер Артіса Пабрікса
Кожного дня потужність ЗСУ завдяки підтримці партнерів зростає. Цивілізований світ робить усе, щоб російські окупанти зазнали поразки у війні, яку розпочали.
Підтримка західних партнерів – неймовірно важливий фактор у війні України з російськими окупантами. Ворог має велику перевагу у техніці та живій силі, тому кожна одиниця зброї вирівнює сили та наближає мить поразки російських окупантів.
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Латвія передала Україні вертольоти
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс повідомив про те, що Повітряні сили ЗСУ отримали від його країни 4 гелікоптери. Вони надані абсолютно безплатно та зовсім скоро стануть частиною авіаційного парку ЗСУ.
Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російсько-окупаційних військ!
– заявив Пабрікс.
Війна росії з Україною: останні новини
- російські окупанти продовжують спроби наступальних дій та відтіснити позиції ЗСУ. Наші герої відбивають усі атаки ворога.
- Ворог спробував здійснити штурм Вуглегірської ТЕС. Як і багато інших, вона була невдалою – воїни ЗСУ зламали ще один план росіян.
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