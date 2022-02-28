Латвія хоче позбавити громадянства співвласника Альфа-Банку Петра Авена, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що Латвія планує позбавити громадянства Петра Авена. Це один з власників Альфа-Банку, який входить у 200 найбагатших людей Росії.

Напередодні Авен потрапив до санкційного списку ЄС разом з іншими російськими олігархами, наближених до Путіна. Щоправда, цей список поки що не затвердили.

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Латвія теж не планує стояти в стороні.

Латвія хоче позбавити громадянства співвласника Альфабанку, великого російського бізнесмена Петра Авена,

– повідомили журналісти.

Коли його позбавлять громадянства ще не повідомили.