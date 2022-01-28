Латвія має намір відправити своїх військових в Україну

Латвія серйозно розглядає можливість відправлення солдатів Національних збройних сил на навчальну операцію в Україні. Відповідний документ підготувало Міністерство оборони Латвії.

Відповідний документ має бути розглянутий урядом. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

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Водночас проєкт вже передали погодження:

Міністерству фінансів,

Міністерству юстиції,

Міністерству закордонних справ.

Так, документ передбачає участь латвійських військових у канадській операції Unifier на території України. Представник Міноборони Латвії Каспарс Галкінс підтвердив, що раніше, на запит українського уряду, була організована операція армії Канади для підтримки оборонних сил України.

Однак у відомстві поки що не повідомляють, скільки військових планується відправити в Україну та в якому регіоні буде розташована їхня база.

Що відомо про цю операцію

Операція Unifier – це військова тренувальна місія збройних сил Канади, яка розпочалась у 2015 році у відповідь на прохання уряду України про підтримку Силових структур України. Операція допомагає формувати та збільшувати можливості та спроможності наших ЗСУ, разом з цим працюючи в напрямку досягнення взаємосумісності з НАТО.

Канада кожні пів року відправляє в Україну групу з приблизно 200 членів військових. Вони прибувають з усіх куточків Канади. Військовослужбовців обирають на основі навичок, які вони вносять до навчальної програми.

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На тлі загрози вторгнення Росії в Україну Литва та Латвія нададуть нашим військовим американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Це стало можливим після схвалення Держдепом США.

Міністр оборони Латвії обурився через поведінку Німеччини щодо України. Артіс Пабрікс назвав відмову Берліна надати ЗСУ зброю "ганебною".

Члени збройних сил Канади мали перебувати в Україні до кінця березня 2022 року. Зазначимо, за словами канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, їх військові інструктори продовжать перебувати в Україні в рамках операції до 2025 року.



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