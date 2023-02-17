Авто, відібрані у п'яних водіїв у Латвії, передаватимуть ЗСУ

Сейм Латвії 16 лютого ухвалив поправки до закону про підтримку населення України. Зокрема, йдеться про можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду нашої країни.

Тепер відібрані у п'яних водіїв авто зможуть передавати на потреби української армії.

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Латвія передаватиме конфісковані у п'яних водіїв авто Україні

Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України,

– заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

Рішення про передачу автомобілів у кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд Латвії згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.

В анотації до закону зазначили, що процес передачі транспортних засобів планують проводити через організацію, що співпрацює з Урядом України та отримала конкретні запити про допомогу.

Зауважимо, раніше коаліція Сейму Латвії вже досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії.

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У Латвії заблокували низку російських пропагандистських сайтів

У лютому Національна рада з електронних засобів інформації Латвії тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ.

Під блокування потрапили сайти, пов'язані з Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Нагадаємо, що у грудні 2022-го у Латвії анулювали ліценцію російського телеканалу "Дождь".