У Латвії хочуть обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях

Країни Балтії чи не найактивніше поривають усі зв'язки з російськими окупантами. Вони першими виступили за скасування шенгенських віз для росіян та готові на подальші радикальні кроки.

Кожного дня ізоляція російських окупантів від цивілізованого світу посилюється. Уряди готові навіть на жорсткі обмеження російської мови, адже розуміють, що для окупантів їхня мова – це така ж зброя, як танки чи артилерія.

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Латвія готується обмежувати використання російської мови

Міністерство юстиції Латвії почало працювати над Законом про обмеження двомовності. Його мета – обмежити використання мови окупантів на роботі та у громадських місцях.

Як пояснив міністр юстиції Яніс Борданс, ще у 2012 році на референдумі майже 75% латвійців проголосували проти російської як другої державної мови. На жаль, русифікація сягнула таких масштабів, що громадяни Латвії користувалися російською у багатьох сферах, то ж радикальне рішення довелося відкласти.

Установити заборону використання мови, яка не є мовою Європейського Союзу, на додаток до державної мови під час продажу товарів або послуг. Не виключено, що у телефонних та банківських повідомленнях також буде виключено російську мову,

– заявив Борданс.

Він додав, що російську повинні виключити зі сфери державних та банківських послуг. Закон незабаром має бути готовий, його передадуть на розгляд уряду.

Дивіться відео до теми – у Латвії хочуть заборонити російську мову