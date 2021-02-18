Латвія забрала у свій бюджет 30 мільйонів доларів Іванющенка, – ЗМІ

Латвія зняла арешт і зарахувала у свій державний бюджет 30 мільйонів доларів. Ці гроші українське слідство пов'язує з бізнесменом та ексрегіоналом Юрієм Іванющенком, близьким до президента-втікача Віктора Януковича.

Про це мовиться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання.

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Розслідування збагачення Іванющенка

Генпрокуратура України впродовж 2014 – 2019 років розслідувала провадження за підозрою Іванющенка у незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку. У 2019 році провадження передали у Національне антикорупційне бюро.

Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.

Чому Латвія конфіскувала гроші

У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього часу в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.

Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з грошей і зарахувала їх до свого бюджету.

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Зауважимо, у Ризі наголосили, що у разі, якщо в Україні з'явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину.

В Офісі генпрокурора кажуть, що разом із Міністерством юстиції займаються "українсько-латвійськими консультаціями з приводу повернення конфіскованих Латвією коштів українській стороні".

Конституційний Суд закрив справу

З власних джерел у правоохоронних органах виданню стало відомо, що гроші арештували в епізоді справи, що стосувалася незаконного збагачення.

Однак у серпні 2019 року, перед передачею справи в НАБУ, епізод закрили на підставі рішення Конституційного Суду. Так, Бюро отримало в розслідування справу без частини про незаконне збагачення.

Крім того, за 5,5 року, коли провадженням займалась ГПУ, слідчих дії, спрямовані на завершення розслідування, буцімто не проводили, а справа була зупинена.