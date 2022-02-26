Латвія закриває повітряний простір для російських авіакомпаній

26 лютого 2022 , 13:21
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Джерело:

твітер Konservativie

Латвія закриває повітряний простір для російських авіакомпаній. Раніше відповідне рішення ухвалила Естонія.

Естонія заявила, що Європа має бути рішучою. ​Тааві Аас – міністр економіки та інфраструктури – тоді закликав країни Балтії приєднатися до ініціативи. Литва погодилася. 

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Будьте впевнені, повітряний простір для російських рейсів закриють,
– мовиться у повідомленні.

Також у МЗС Латвії ухвалили рішення відкликати з Москви латвійського посла Маріса Ріекстінша.

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Автор: Мар'яна Бекало