росіянам, які підтримують війну проти України, про виїзд за кордон незабаром залишиться тільки мріяти. Цивілізований світ не збирається приймати тих, хто підтримує терористів.

багато росіян розуміють, що росію чекає ізоляція та повернення у Середньовіччя, тому вирішують втікати до "ненависної Європи". Країни ЄС розуміють, який контингент до них прямує, тому вживає заходів проти ймовірного "побєдобєсія" в майбутньому.

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росіяни підписують документи про засудження війни проти України

Латвійські прикордонники пропускають російських громадян в свою країну за наявності усіх необхідних документів. Щоправда, лише за однієї умови: їм потрібно поставити підпис під документом, який засвідчує, що вони засуджують війну росії проти України.

Таким чином Служба державної безпеки Латвії хоче унеможливити подальші ризики. Раніше для 62 росіян відмовили у в'їзді в країну.

Російські імігранти почали скаржитися. Мовляв, багато хто вже давно проживає в Латвії. Правоохоронці відповіли: усі, хто в'їжджає з території росії та білорусі, підлягають посиленій перевірці та підпису документів про засудження війни проти України.

Звісно, кожен може відмовитися і насолоджуватися бояришніком в депресивній країні-терористі. Заборонити загнивати росіянам справді не може ніхто, це чи не єдина їхня життєва мета.

Велика кількість іноземців, яким було відмовлено у в’їзді до Латвії, відкрито висловлювали свою підтримку військової агресії Росії проти України та її народу, використовуючи типові кремлівські воєнні пропагандистські меседжі,

– повідомили у Службі безпеки Латвії.

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