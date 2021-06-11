Суд Риги обрав латвійському депутату Янісу Адамсонсу запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення у Ризькому окружному суді.

Раніше Латвійського депутата підозрюють у шпигунстві на користь Росії

У Латвії арештували депутата через шпигунство для Росії

Однак наразі його, відповідно до рішення суду Риги, арештували.

Латвійського депутата Яніса Адамсонса підозрюють в тому, що він протягом останніх 4 років передавав Росії певну інформацію. За непідтвердженими даними, мовиться про різноманітні поправки до законів, інформацію про армійські закупки та бюджет, а також про позицію Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".

Для передачі інформації Росії латвійський депутат начебто використовував свій парламентський комп'ютер.

Слідчі розповіли, що депутата підозрюють у понад 40 епізодах шпигунства.

Адамсонса позбавили недоторканності

Сейм Латвії 10 червня позбавив депутата недоторканності для того, аби правоохоронці мали змогу обрати йому запобіжний захід.

Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, "проти" проголосували 5, ще 4 – утрималися.